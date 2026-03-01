Ordini in chat criptate e delivery | come avveniva lo spaccio di cocaina ecstasy e droga del palloncino

Undici persone sono state arrestate tra Roma e zone limitrofe nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato che ha sgominato un traffico di droga gestito attraverso chat criptate e servizi di consegna a domicilio. Durante le attività sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina, ecstasy e protossido di azoto, noto come “droga del palloncino”.