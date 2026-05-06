Reggio Calabria | giovani e istituzioni al via il seminario globale

A Reggio Calabria si è aperto un seminario internazionale dedicato a giovani e istituzioni, coinvolgendo esperti provenienti da diversi paesi. Durante l’evento, studenti e rappresentanti istituzionali hanno partecipato a incontri e discussioni su temi legati alle politiche transatlantiche e al loro impatto sulla vita quotidiana nella città. Sono stati presentati interventi di professionisti di varie nazionalità, che hanno illustrato le proprie esperienze e le sfide legate alla collaborazione internazionale.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le politiche transatlantiche la vita quotidiana a Reggio?. Chi sono gli esperti internazionali che dialogano con gli studenti reggini?. Cosa porteranno concretamente le città nordamericane nel confronto con la Calabria?. Perché il coinvolgimento dei ventenni è decisivo per le future città?.? In Breve Partecipazione di Cristiano Pasca e Giovanni Magalaviti al bootcamp per giovani tra 20 e 30 anni.. Studenti dei licei Da Vinci, Righi, Volta e Zaleuco partecipano al percorso formativo.. Tavoli tecnici tra 15 città metropolitane italiane e reti ICCAR-UNESCO fino al 9 maggio.. Scambio di buone pratiche con delegazioni nordamericane e della Strong Cities Network.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: giovani e istituzioni al via il seminario globale Notizie correlate Reggio Calabria: Cannizzaro punta al primato, l’onda di giovani lo sostieneCentinaia di cittadini si sono radunati in via Quartiere Militare questa domenica 19 aprile 2026 per l’inaugurazione del comitato elettorale di... Progetto Forma D: al via il seminario “Istituzioni, Terzo Settore e Università in rete"L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Ets ente gestore della Casa Rifugio Angela Morabito, dà il via al progetto Forma D – Formazione Operativa... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: misure cautelari per 5 giovani; Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: smantellata baby-gang; Shorinji Kempo: i risultati del Branch di Reggio Calabria all’Embukai Interregionale · ilreggino.it; Forza Italia Giovani Reggio Calabria, Vincenzo D’Elia è il nuovo coordinatore provinciale. Reggio Calabria ospita il Seminario internazionale delle Città Metropolitane per l’Inclusione: oggi al via l’eventoSi è aperto questa mattina a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Seminario Residenziale Internazionale delle Città Metropolitane per l’Inclusione, dal titolo Politic ... strettoweb.com Reggio Calabria, gli studenti del Da Vinci ai primi posti ai Campionati di Astronomia, Scienze e InformaticaUna coda di anno scolastico di eccellenza per gli studenti del Liceo Leonardo da Vinci nelle discipline scientifiche. Per primi i risultati straordinari di Monza per Davide Barberi, unico calabrese ... strettoweb.com Aeroporto Reggio Calabria, la verità di un cittadino: “per decenni ci hanno raccontato una bugia, poi è arrivato Salvini al MIT” - facebook.com facebook Si è concluso all’Università Mediterranea di Reggio Calabria l’evento finale del progetto PRIN 2022 – RISK | Recovery Increasing by Social Knowledge, frutto del lavoro congiunto del Dipartimento di Eccellenza DIIES e del Dipartimento DINCI dell’Università d x.com