Reggiana-Sampdoria venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 8 maggio alle 20:30 si gioca la sfida tra Reggiana e Sampdoria, due squadre che si trovano in posizioni diverse della classifica di Serie B prima dell’ultima giornata. La partita si presenta interessante perché le due formazioni sono coinvolte in una fase cruciale del campionato, che potrebbe influenzare la loro partecipazione ai playoff. Le formazioni si preparano ad affrontarsi in un match che si preannuncia aperto e senza esclusione di colpi.

Partita curiosa quella tra Reggiana e Sampdoria e lo evince dalla classifica di Serie B in vista dell’ultima giornata di campionato prima dei playoff. La Regia non può più salvarsi direttamente, ma ha ancora una chance di classificarsi al diciassettesimo posto e giocare lo spareggio, alle seguenti condizioni: vittoria di questa partita, vittoria dello Spezia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Reggiana-Sampdoria (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Catanzaro-Bari (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiTra mille difficoltà il Bari di Longo ha trovato 3 punti d’oro contro l’Entella e oggi sul campo del Catanzaro gli basta 1 punto per blindare i... Cesena-Padova (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiNel programma dell’ultimo turno di Serie B c’è anche la sfida tra Cesena e Padova. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie BKT; info e prezzi biglietti per Reggiana-Sampdoria; Serie BKT, Reggiana-Sampdoria: la prevendita; Sampdoria tra salvezza e speranze playoff. Ma il futuro è un rebus; Reggiana-Sampdoria, prevendita attiva. Prezzi speciali nei settori locali, già venduti 900 biglietti. Sampdoria, si ferma Abildgaard. E i tifosi scrivono a TeyVenerdì la sfida con la Reggiana. Intanto i gruppi della Sud ribadiscono il no alla conferma a Walker e Fredberg in società ... primocanale.it Gli sconti sui biglietti di Reggiana – Sampdoria dividono i tifosi. VIDEOREGGIO EMILIA – La decisione della Reggiana di mettere in vendita a prezzi ultra popolari i posti in tribuna per l’ultima di campionato in programma venerdì alle 20.30 con la Sampdoria ha avuto un dup ... reggionline.com #ReggianaSampdoria: sono poco più di 900 i biglietti venduti al termine della prima giornata, oltre 200 nel settore ospiti Info prevendita e limitazioni: https://www.tuttoreggiana.com/news/218138840582/reggiana-sampdoria-prevendita-attiva-promo-granata-i - facebook.com facebook