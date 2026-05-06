Referendum Seta Orsa | Il quorum non legittima l’accordo

Il referendum tenutosi il 5 maggio sulla questione Seta ha suscitato reazioni da parte di alcuni rappresentanti sindacali, che hanno affermato come l’esito non possa essere considerato una vittoria della democrazia sindacale. Secondo loro, il quorum raggiunto non garantisce la legittimità dell’accordo sottoscritto. La consultazione ha coinvolto i lavoratori interessati e ha portato a una decisione che continua a essere oggetto di interpretazioni diverse.

«L’esito della consultazione referendaria del 5 maggio in Seta non può e non deve essere letto come una vittoria della democrazia sindacale. Il raggiungimento del quorum, ottenuto con un’affluenza complessiva del 52% (56% a Modena), è il risultato di un’operazione politica volta ad annacquare la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Seta, sindacato Orsa: «In corso un tentativo di manipolazione del voto»Il Sindacato Orsa Trasporti con la sua segreteria regionale guidata da Luigi Sorrentino interviene «con fermezza in merito alla consultazione... Referendum giustizia: il Sì mobilita Macerata senza quorumLa campagna per il referendum sulla giustizia si sta intensificando nel territorio marchigiano, dove il partito Fratelli d’Italia ha organizzato un... Tutti gli aggiornamenti Referendum in Seta, il no alla riforma su premi e incidenti vola col 96%Economia: Cosenza (Fit Cisl Er): In corso violazioni gravissime, così perderanno altro personale. L azienda si fermi o andremo in procura ... lapressa.it Fit Cisl Il 96% dei lavoratori Seta ha bocciato la tassa sulla stanchezzaL'editto bulgaro dell'amministratore delegato di Seta è stato già bocciato dalla voce libera degli autisti. In condizioni difficilissime, ridotti ad un ... piacenzasera.it