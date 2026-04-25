Seta sindacato Orsa | In corso un tentativo di manipolazione del voto

Da ilpiacenza.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sindacato Orsa Trasporti con la sua segreteria regionale guidata da Luigi Sorrentino interviene «con fermezza in merito alla consultazione referendaria indetta per il prossimo 5 maggio da parte dei sindacati firmatari sulla modifica del premio di risultato, è un "tentativo di farsa" volto a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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