Referendum giustizia | il Sì mobilita Macerata senza quorum

A Macerata, il partito Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro pubblico alla Domus San Giuliano per discutere del referendum sulla giustizia. La campagna si fa più intensa nella regione marchigiana, mentre il movimento del Sì si mobilita senza preoccuparsi del quorum. L’evento ha coinvolto attivisti e sostenitori pronti a promuovere le proprie posizioni.

La campagna per il referendum sulla giustizia si sta intensificando nel territorio marchigiano, dove il partito Fratelli d'Italia ha organizzato un incontro pubblico alla Domus San Giuliano a Macerata. Durante l'incontro, tenutosi domenica, sono state illustrate le ragioni del voto positivo alla riforma proposta dal governo, con la partecipazione di oltre cento persone tra cittadini e addetti ai lavori. La senatrice Elena Leonardi ha sottolineato come questo referendum confermativo non richieda un quorum per essere valido, invitando quindi all'affluenza alle urne. I dettagli tecnici della proposta legislativa sono stati esposti dagli avvocati locali Paolo Giustozzi e Vando Scheggia, che hanno illustrato le modifiche strutturali previste.

