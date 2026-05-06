Redditi da sogno vs redditi da miseria | dove abitano i bresciani più ricchi e i più poveri

A Brescia, nel corso dell’ultimo anno, il numero di contribuenti che dichiarano redditi superiori ai 120mila euro è aumentato di oltre il 10%, superando i duemila individui. Questa crescita ha contribuito ad ampliare la presenza di persone con patrimoni elevati nella città, mentre si registrano anche segnali di disagio tra chi ha redditi molto più bassi. La distribuzione dei redditi evidenzia una differenza significativa tra le fasce più ricche e quelle meno abbienti della popolazione locale.