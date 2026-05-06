Redditi da sogno vs redditi da miseria | dove abitano i bresciani più ricchi e i più poveri
A Brescia, nel corso dell’ultimo anno, il numero di contribuenti che dichiarano redditi superiori ai 120mila euro è aumentato di oltre il 10%, superando i duemila individui. Questa crescita ha contribuito ad ampliare la presenza di persone con patrimoni elevati nella città, mentre si registrano anche segnali di disagio tra chi ha redditi molto più bassi. La distribuzione dei redditi evidenzia una differenza significativa tra le fasce più ricche e quelle meno abbienti della popolazione locale.
A Brescia i ricchi corrono più veloci di tutti. In un solo anno la platea dei contribuenti d’élite — quelli che dichiarano oltre 120mila euro — è cresciuta a doppia cifra, superando quota duemila e rafforzando il proprio peso sull’economia cittadina. Un gruppo ristretto, concentrato in pochi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Notizie correlate
Le dichiarazioni dei redditi dei romani: la classifica dei quartieri più ricchi e più poveriCrescono i redditi dichiarati ma le divisioni tra i quartieri permangono, con forti squilibri tra il centro e la periferia.
Leggi anche: La mappa dei redditi di Milano, quartiere per quartiere: ecco dove vivono i più ricchi (e dove sono crollati i guadagni)
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Esonero dichiarazione dei redditi 2026: limiti, regole e ultime novità; Precompilata 2026, in una guida le informazioni utili per inviare il modello; Dichiarazione redditi 2026, ora disponibili i 730 precompilati. Le indicazioni del Fisco; Modello 730/2026 (redditi 2025).
Redditi da sogno vs redditi da miseria: dove abitano i bresciani più ricchi (e i più poveri)Ci sono 2.113 persone che dichiarano oltre 120mila euro l'anno. In 30mila, invece, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, e il gap continua ad aumentare: ecco dove abitano i bresciani più ricchi ... bresciatoday.it
Redditi esenti ISEE: contributi pensionistici e detrazione per redditi assimilati a lavoro dipendenteLa borsa di specializzazione medica, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR, costituisce un reddito assimilato a lavoro dipendente. Tale reddito è tuttavia esente IRPEF per specifica ... corriere.it
La novità riguarda da quest’anno il 730 precompilato e il modello Redditi Persone Fisiche: nel caso un contribuente voglia modificare i dati relativi alle detrazioni sanitarie, l’Agenzia delle Entrate può accedere a tutte le informazioni in modo più veloce. Attenzi - facebook.com facebook
Redditi non dichiarati da colf e badanti per oltre quattro milioni di euro. Nel Tigullio sessanta collaboratori domestici, regolarmente assunti, non avrebbero pagato le tasse. @TgrRaiLiguria rainews.it/tgr/liguria/ar…. x.com