Il 6 maggio 2026 a Rimini si è aperta la prima edizione di REBUILD, la fiera europea dedicata alla costruzione industrializzata. L’evento si concentra su sistemi costruttivi industrializzati, decarbonizzazione, efficienza energetica e transizione digitale nel settore edilizio. La manifestazione ha riunito aziende, professionisti e istituzioni per presentare innovazioni e tecnologie legate a questi temi, segnando il debutto di questa iniziativa in Italia.

Rimini, 6 maggio 2026 – Sistemi costruttivi industrializzati, decarbonizzazione, efficienza energetica e transizione digitale. L’Italia ospiterà per la prima volta REBUILD, il format fieristico europeo dedicato all’innovazione nel mondo delle costruzioni e dell’edilizia avanzata. L’appuntamento è in programma dal 17 al 19 novembre a Rimini, dove professionisti, imprese, progettisti, investitori e stakeholder si confronteranno sui principali cambiamenti che stanno interessando il settore. REBUILD Italia si propone come piattaforma di incontro e aggiornamento delle conoscenze professionali per l’intera filiera delle costruzioni. Nel corso delle tre giornate sono attesi oltre 7.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - REBUILD debutta in Italia: a Rimini la prima edizione della fiera europea dedicata alla costruzione industrializzata

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