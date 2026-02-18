Si denuda alla fiera della birra e aggredisce addetto alla vigilanza nei guai un ultras del Rimini

Un ultras del Rimini di 27 anni si trova nei guai dopo aver provocato un enorme problema alla fiera della birra di Rimini, il motivo sembra essere un'eccessiva passione per le degustazioni. Nel pomeriggio di martedì, l’uomo ha iniziato a comportarsi in modo strano, arrivando a spogliarsi davanti agli stand e a colpire un addetto alla vigilanza. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine per fermare l’uomo, che ora rischia conseguenze legali.

La guardia giurata è stata morsa al naso e poi spintonata facendo intervenire le Volanti, l'autore è stato portato in Questura Con tutta probabilità ha esagerato con le degustazioni il 27enne che, nel pomeriggio di martedì, ha dato spettacolo alla fiera della birra di Rimini per poi denudarsi e aggredire un addetto alla vigilanza facendo intervenire le Volanti della Questura. Tutto è iniziato verso le 15 quando il ragazzo, noto ultras del Rimini calcio, ha iniziato a discutere animatamente tra gli stand del Beer&Food Attraction. Gli animi si sono presto surriscaldati e, dalle parole, si è passati ai fatti quando il 27enne ha spintonato e morso al naso la guardia giurata, prima di calarsi i pantaloni nel bel mezzo dei padiglioni.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Birra, food e innovazione: alla Fiera di Rimini anche 15 aziende campaneAlla Fiera di Rimini, da domenica 15 a martedì 17 febbraio, si tiene l’11ª edizione di Beer&Food Attraction.

