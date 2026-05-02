Festival della Peranzana | a San Severo la prima edizione dedicata all' eccellenza olivicola della Daunia

A San Severo si svolge per la prima volta il Festival della Peranzana, un evento dedicato all’oliva del Principe. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione della cultivar tipica dell’Alto Tavoliere, riconosciuta come parte importante della tradizione agricola e gastronomica della zona. L’iniziativa mira a promuovere questa varietà di olive, presente nel territorio da tempo, attraverso esposizioni, degustazioni e incontri dedicati agli operatori del settore.

San Severo si prepara ad accogliere la prima edizione del “Festival della Peranzana, l’oliva del Principe”, l’evento interamente dedicato alla valorizzazione della cultivar identitaria dell’Alto Tavoliere e autentico patrimonio agricolo, culturale e gastronomico della Capitanata.Una.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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