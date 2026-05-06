Reati fiscali estorsione e riciclaggio | frode da 12 milioni arrestati coniugi di Grumello del Monte

Da bergamonews.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’alba di mercoledì 6 maggio, 60 finanzieri hanno eseguito un'operazione a Grumello del Monte, portando all’arresto di una coppia coinvolta in un’indagine su reati fiscali, estorsione e riciclaggio. L’attività ha portato alla scoperta di una frode fiscale di circa 12 milioni di euro, con sequestri e perquisizioni nelle abitazioni e nelle imprese associate. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti con altri soggetti.

Sequestri per 8,6 milioni di euro, eseguite 4 misure cautelari. Indagati in 41. A capo una coppia cinese che gestisce ditte operanti nel settore manifatturiero Grumello del Monte. Dall’alba della mattina di mercoledì 6 maggio, 60 finanzieri dei comandi Provinciali di Bergamo e Milano stanno dando esecuzione all’applicazione di 4 misure cautelari personali (due in carcere, un arresto domiciliare e un obbligo di firma), a un provvedimento di sequestro per complessivi 8,6 milioni – nei confronti di 21 persone fisiche e 9 società – a perquisizioni domiciliari (anche con il supporto operativo di unità cinofile specializzate “cash dog”) ed acquisizione di atti in diverse imprese.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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