Reati fiscali estorsione e riciclaggio | frode da 12 milioni arrestati coniugi di Grumello del Monte

Dall’alba di mercoledì 6 maggio, 60 finanzieri hanno eseguito un'operazione a Grumello del Monte, portando all’arresto di una coppia coinvolta in un’indagine su reati fiscali, estorsione e riciclaggio. L’attività ha portato alla scoperta di una frode fiscale di circa 12 milioni di euro, con sequestri e perquisizioni nelle abitazioni e nelle imprese associate. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti con altri soggetti.

Sequestri per 8,6 milioni di euro, eseguite 4 misure cautelari. Indagati in 41. A capo una coppia cinese che gestisce ditte operanti nel settore manifatturiero Grumello del Monte. Dall’alba della mattina di mercoledì 6 maggio, 60 finanzieri dei comandi Provinciali di Bergamo e Milano stanno dando esecuzione all’applicazione di 4 misure cautelari personali (due in carcere, un arresto domiciliare e un obbligo di firma), a un provvedimento di sequestro per complessivi 8,6 milioni – nei confronti di 21 persone fisiche e 9 società – a perquisizioni domiciliari (anche con il supporto operativo di unità cinofile specializzate “cash dog”) ed acquisizione di atti in diverse imprese.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Varese, frode da 200 milioni di euro su crediti fiscali falsi: undici imprenditori coinvoltiVarese, 20 aprile 2026 – Undici persone coinvolte e una frode fiscale da ben 200 milioni di euro. Scandalo UE: 16 arrestati per frode da milioni di euroLa Procura Europea ha emesso un mandato di arresto per 16 persone, accusate di aver orchestrato una truffa ai danni dell'Unione Europea.