Scandalo UE | 16 arrestati per frode da milioni di euro

La Procura Europea ha emesso un mandato di arresto per 16 persone, accusate di aver orchestrato una truffa ai danni dell'Unione Europea. L'indagine, ancora in corso, punta il dito contro un presunto schema fraudolento che avrebbe coinvolto funzionari pubblici e privati in un complotto transnazionale. Le autorità non hanno ancora svelato i dettagli operativi della frode, ma le indagini sembrano concentrate su presunte frodi legate ai fondi comunitari. L'operazione, coordinata dalla Procura Europea, rappresenta un colpo durissimo contro la corruzione transnazionale e potrebbe avere implicazioni politiche e finanziarie di vasta portata. Una rete di frodi che attraversa l'Europa. L'operazione di arresto coinvolgerà diverse città europee e non si tratta di un'azione isolata, ma di una rete che avrebbe operato per anni. Le indagini hanno portato alla luce documenti che suggeriscono l'esistenza di un sistema sofisticato di false fatturazioni e appalti pilotati.

Davide Erba, l'avvocato e il commercialista arrestati per la maxi frode di 4 milioni di euroA Monza, si sono diffuse notizie di un'indagine che ha portato all'arresto di un imprenditore, un avvocato e un commercialista, coinvolti in una maxi frode di circa 4 milioni di euro.

Maxi frode da 30 milioni di euro: 9 fermi e perquisizioni a tappetoUna maxi frode da 30 milioni di euro ha portato all'arresto di nove persone e a perquisizioni su tutto il territorio nazionale.

Scandalo a Napoli: ospedale San Giovanni Bosco nelle mani del clan Contini. Arrestati tre presunti affiliati e un avvocato: Grazie alle minacce, ma anche attraverso prestanomi e collusioni con i dirigenti della struttura, il clan Contini teneva sotto controllo nume

Scandalo Epstein: arrestato e rilasciato Peter Mandelson, il "Principe delle Tenebre" e braccio destro di Tony Blair libero su cauzione