Sul set fotografico pubblicato online, si vedono l’attore e l’attrice mentre trascorrono del tempo insieme nella proprietà dell’attore. Nei scatti si notano alcuni momenti di vicinanza tra i due, tra cui un bacio, mentre si trovano in compagnia dei figli maggiorenni dell’attore. Le immagini sono state scattate nella tenuta dell’attore, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle riprese o delle interazioni.

Raul Bova e Beatrice Arnera si godono del tempo insieme nella tenuta dell'attore. Con loro ci sono anche i figli grandi di lui C’è qualcosa di sospetto in quel bacio di Raul Bova sulla pancia di Beatrice Arnera. Cosa significherà? I due sono statipaparazzati mentre passano del tempo insieme nella tenuta dell’attore vicino Rieti, a Varco Sabino, vicino al Lago del Salto.Questo è da sempre il posto del cuore di Raul, dove si rifugia insieme alla famiglia quando cerca un po’ di privacy. E oggi anche Beatrice fa parte di questa intimità.“Lo abbiamo visto qui con la prima moglie, Chiara Giordano, e i loro figli. Lo abbiamo visto qui con Rocio e le loro figlie”aggiunge Chi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Raul Bova e Beatrice Arnera: gli scatti e il bacio sospetto

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