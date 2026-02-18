Raul Bova e Beatrice Arnera cercano casa insieme
Raul Bova e Beatrice Arnera sono stati visti entrare in un appartamento a Roma, una mossa che suggerisce che stanno pensando di vivere insieme. La coppia ha visitato l’immobile senza nascondersi, confermando l’interesse per una convivenza stabile. Il loro passo potrebbe segnare un nuovo capitolo nella relazione, che sembra prendere una piega più concreta.
Stando alle voci Raul Bova e Beatrice Arnera starebbero facendo sul serio: di recente hanno visitato un appartamento romano insieme Cosa sta succedendo tra Raul Bova e Beatrice Arnera? La coppia ha fatto la sua prima uscita pubblica in occasione della presentazione del film Amici comuni, in cui i due sono protagonisti, che dopo l’uscita in sala lo scorso novembre, alla vigilia di San Valentino è stato rilanciato su Paramount+. Proprio in riferimento alla pellicola Raul Bova, dopo le innumerevoli critiche ricevute da quando è stata resa nota la notizia circa la frequentazione con l’attrice, si è lasciato andare a un commento sull’amore: “Mostrarsi vulnerabili in una coppia è un atto di sincerità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Raoul Bova e Beatrice Arnera, la storia continua: insieme sul set di Don Matteo
Leggi anche: Raoul Bova e Beatrice Arnera “condividono una casa a Roma”: l’indiscrezioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più affiatati, ora condividono (quasi) tutto: i due attori insieme per Paramount+; Amici comuni su Paramount+: la commedia sull’amore reale; Raoul Bova e Beatrice Arnera, prima uscita pubblica per il film ‘Amici comuni’: Il cellulare è il terzo incomodo; Amici comuni, intervista a Marco Castaldi: Un film sulla complessità delle relazioni.
Raoul Bova e Beatrice Arnera pensano alla convivenza: Hanno visitato un appartamento a RomaRaoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio: dopo i gossip da cui sono stati travolti nei mesi scorsi, la coppia starebbe pensando alla convivenza ... fanpage.it
Raoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio e cercano casa a RomaRaoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio: i due attori sono stati paparazzati mentre visitano una casa a Roma, segnando un passo importante nella loro relazione. rds.it
Sonny Olumati. Mike Block · Vivaldi Allegro. Fabrizio Corona su Giorgia Meloni: Raul Bova andava a piangere da lei per lavorare Fabrizio Corona riferisce di presunti contatti tra l'attore Raul Bova e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'intervento ana facebook