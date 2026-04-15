Recentemente si è diffusa la notizia di un bacio appassionato tra l’attore e l’attrice, mettendo fine alle voci di una presunta crisi di coppia. Le immagini circolate mostrano i due protagonisti in atteggiamenti intimi, smentendo le indiscrezioni sulla tensione tra loro. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che hanno dedicato ampio spazio alla conferma di una relazione ormai consolidata.

Si è tanto parlato di una presunta crisi tra Raoul Bova e Beatrice Arnera, ma in realtà la situazione sarebbe ben più travolgente di così. Nessun addio e nessuna rottura tra i due: sarebbero più innamorati che mai, e fonti vicine alla coppia parlano della volontà di vivere insieme e di allargare la famiglia. Ma procediamo per punti. Raoul Bova e Beatrice Arnera, come si sono diffuse le voci di crisi. “Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi d’odio, minacce e inviti al suicidio”, in un lungo sfogo sui social, Beatrice Arnera aveva già spiegato le difficoltà che stava affrontando dopo la rottura con il comico Andrea Pisani e la vicinanza a Raoul Bova, “fresco” di separazione da Rocío Muñoz Morales.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera, il bacio appassionato spazza via la presunta crisi

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