Rappresentativa regionale Under 15 Gisoldi convocato tra i migliori talenti campani
Al termine della stagione calcistica, si sono aperti gli appuntamenti dedicati alle rappresentative regionali under 15, un momento in cui i giovani calciatori più promettenti vengono scelti per rappresentare la loro regione. Quest’anno, tra i convocati, figura anche un giocatore campano, considerato tra i migliori talenti del settore. La selezione regionale offre a questi giovani un’opportunità di mettersi in mostra e confrontarsi con i pari età provenienti da tutto il territorio.
Tempo di lettura: 3 minuti Con la conclusione della stagione agonistica prendono il via anche gli appuntamenti dedicati alle rappresentative regionali, occasione che ogni anno riunisce i migliori talenti del panorama calcistico giovanile campano. Tra i convocati per la Rappresentativa Regionale Under 15 Campania figura anche un nome sannita: Gabriele Gisoldi, giovane calciatore dell’ Aurelio Massimo Pacilio, società di Foglianise. Per il classe 2011 si tratta di un importante riconoscimento al termine di una stagione positiva disputata con la formazione Under 15 del club foglianisaro. Gisoldi, originario di Cautano, in Valle Vitulanese, è infatti l’unico atleta sannita convocato nella categoria Under 15.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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