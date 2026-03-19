Baby Falciani dell’Alga convocato dalla rappresentativa della Toscana | debutto ok

Mattia Falciani, atleta dell’Alga Atletica Arezzo, è stato convocato dalla rappresentativa della Toscana. Nel suo debutto nazionale nel salto in alto, ha conquistato il quarto posto. La competizione si è svolta ad Arezzo, dove Falciani ha dimostrato le sue capacità in questa disciplina. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

AREZZO Quarto posto nazionale nel salto in alto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo. Classe 2012, il giovane saltatore è stato convocato dalla rappresentativa della Toscana per gareggiare al trofeo "Ai confini delle Marche" che, giunto alla quattordicesima edizione, ha proposto un confronto tra i migliori Cadetti di tredici regioni nelle diverse specialità dell’atletica leggera. La manifestazione è andata in scena al Pala Casali di Ancona e ha rinnovato il più importante appuntamento nazionale indoor per i nati nel biennio 2011-2012, offrendo un banco di prova di altissimo livello dove il portacolori dell’Alga Atletica Arezzo ha dimostrato la propria preparazione tecnica e caratteriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baby Falciani dell’Alga convocato dalla rappresentativa della Toscana: debutto ok Articoli correlati Quarto posto nazionale nell’alto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica ArezzoArezzo, 18 marzo 2026 – Quarto posto nazionale nel salto in alto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo. ASD Terranuova Traiana, Gabriele Fantoni convocato per il terzo raduno stagionale della Rappresentativa Nazionale di Serie DArezzo, 18 febbraio 2026 – ASD Terranuova Traiana comunica con grande soddisfazione che Gabriele Fantoni, attaccante classe 2008, è stato convocato... Altri aggiornamenti su Baby Falciani Quarto posto nazionale nell’alto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica ArezzoArezzo, 18 marzo 2026 – Quarto posto nazionale nel salto in alto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo. Classe 2012, il giovane saltatore è stato convocato dalla rappresentativa della Toscana ... lanazione.it Primo posto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo nella seconda tappa della Coppa Toscana RagazziArezzo, 14 aprile 2025 – Primo posto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo nella seconda tappa della Coppa Toscana Ragazzi. La manifestazione, ospitata dallo stadio cittadino Tenti, ha visto ... lanazione.it