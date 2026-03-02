Asd Terranuova Traiana | Fantoni convocato alla Viareggio cup con la rappresentativa serie d

Il giocatore Fantoni dell’Asd Terranuova Traiana è stato convocato per la Viareggio Cup con la rappresentativa della serie D. La selezione parteciperà alla competizione, che si svolgerà nella città toscana. La convocazione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore. La manifestazione coinvolge squadre di diverse regioni italiane e rappresenta un’importante occasione per i calciatori emergenti.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Un traguardo di assoluto prestigio internazionale per il giocatore. «La società comunica con grande soddisfazione e orgoglio la convocazione di, prodotto del nostro Settore Giovanile, nella, in vista della 76ª edizione del Torneo di Viareggio – Coppa Carnevale. La convocazione è arrivata su indicazione del Commissario Tecnico Giuliano Giannichedda, che ha inserito l'attaccante classe 2008 nell'elenco dei 23 giocatori selezionati. Fantoni indosserà la maglia numero 21, rappresentando i colori biancorossi su uno dei palcoscenici più prestigiosi del calcio giovanile internazionale.