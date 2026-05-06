Rapitori di Cristina Mazzotti condannati all'ergastolo | Non era considerata una persona ma un modo per fare soldi

Il 4 febbraio, la Corte d'Assise di Como ha emesso una sentenza di ergastolo per Demetrio Latella e Giuseppe Calabrò, considerati gli autori materiali del rapimento di Cristina Mazzotti. I due imputati sono stati condannati in primo grado, dopo che sono state accertate le loro responsabilità nel sequestro. Durante il processo, si è sottolineato che la vittima non era vista come persona, ma come un mezzo per ottenere denaro.

Lo scorso 4 febbraio la Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo in primo grado Demetrio Latella e Giuseppe Calabrò, ritenuti gli esecutori materiali del rapimento di Cristina Mazzotti. La 18enne venne tenuta segregata nell'estate del 1975 dalla 'ndrangheta tra Como e Novara e trovata morta in una discarica dopo il pagamento del riscatto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Non fu mai considerata una persona”, le motivazioni della condanna per il sequestro e l’omicidio di Cristina MazzottiCristina Mazzotti non fu “mai considerata come persona da restituire salva una volta conclusa la trattativa, ma come bene disponibile, fungibile e... Omicidio Cristina Mazzotti, confermato il carcere per Giuseppe Calabrò: condannato all’ergastoloÈ stata confermata la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Calabrò, condannato all'ergastolo insieme a Demetrio Latella per l'omicidio di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio Mazzotti, 'Cristina mai considerata come persona'; Cristina Mazzotti, le condanne: Non personaggi occasionali. Inseriti nel contesto criminale; Cristina Mazzotti le condanne | Non personaggi occasionali Inseriti nel contesto criminale. Rapitori di Cristina Mazzotti condannati all’ergastolo : Non era considerata una persona, ma un modo per fare soldiLo scorso 4 febbraio la Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo in primo grado Demetrio Latella e Giuseppe Calabrò, ritenuti gli esecutori ... fanpage.it Cristina Mazzotti, le condanne: Non personaggi occasionali. Inseriti nel contesto criminaleComo, le motivazioni dei due ergastoli commminati dalla Corte d’Assise tre mesi fa. Latella e Calabrò identificati con certezza, parteciparono a un sequestro pianificato. msn.com Il rapimento per mano della ’ndrangheta. «Cristina mai considerata come persona» - facebook.com facebook