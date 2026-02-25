Omicidio Cristina Mazzotti confermato il carcere per Giuseppe Calabrò | condannato all'ergastolo

Da fanpage.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata confermata la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Calabrò, condannato all'ergastolo insieme a Demetrio Latella per l'omicidio di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni sequestrata nel 1975. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cristina Mazzotti, resta in carcere Calabrò: «L’omicidio fu il biglietto da visita della ‘ndrangheta in Lombardia»I giudici della Corte d'Assise di Como confermano la custodia cautelare in carcere nei confronti di U Dutturicchiu ... corrieredellacalabria.it