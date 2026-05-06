Una banda specializzata in rapine nelle gioiellerie è stata smantellata dopo aver messo a segno un furto in una prestigiosa negoziazione di orologi di lusso. Durante il colpo sono stati portati via settanta orologi, per un valore totale che supera i 900 mila euro. Le autorità hanno arrestato alcuni membri del gruppo e sequestrato parte della refurtiva. L’operazione ha portato alla luce i dettagli di un’attività criminale organizzata.

Settanta orologi di lusso per un valore superiore ai 900mila eur o. Questo il bottino del colpo che ha portato la polizia di Stato, coordinata dai magistrati del Dipartimento criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, a s mantellare la banda che, tra il 2023 e il 2025, ha commesso rapine a mano armata ai danni di gioiellerie e uffici postali della Capitale. Sette le misure cautelari eseguite ieri dagli agenti della Squadra Mobile: per cinque delinquenti è stata disposta la custodia cautelare in carcere; altri due banditi, invece, sono stati posti agli arresti domiciliari. Le indagini sono iniziate a seguito della rapina consumata il 9 marzo 2024 nella "Gioielleria Grande" in viale Parioli, punto di riferimento della Roma bene per comprare o rivendere Rolex.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rapine nelle gioiellerie, sgominata la banda dei "Vampiri d'Oro"

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I destinatari delle misure cautelari sono tutti pluripregiudicati, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, rapine, truffe, furti, minacce aggravate, lesioni, detenzione e porto di armi da fuoco, oltre all’uso di telefoni d - facebook.com facebook