Nella zona di San Teodoro, i carabinieri della stazione di Genova San Teodoro e Scali hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 66 e 38 anni, sospettati di aver commesso furti e danneggiamenti ai veicoli, con vetri rotti. Le operazioni sono state condotte nel corso di controlli di routine, che hanno portato all'identificazione e alla cattura dei due soggetti.

I militari li hanno rintracciati dopo aver analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza; ora sono in carcere in attesa di convalida I carabinieri della Stazione di Genova San Teodoro e Scali hanno eseguito due fermi di indiziato di delitto a carico di un 66enne e un 38enne italiani. I due sono ritenuti responsabili del danneggiamento di numerosi veicoli e del furto di oggetti dagli abitacoli. Durante una pattuglia appiedata nella zona di via San Benedetto, i militari hanno notato diversi veicoli con i cristalli rotti e l’abitacolo rovistato. A seguito delle ricerche, i carabinieri hanno rintracciato i due sospetti nella zona della Stazione Marittima. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Furti e vetri rotti a San Teodoro: due uomini fermati dai carabinieri

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