Alla guida senza patente e a bordo di un mezzo rubato ma vengono fermati dai carabinieri | denunciati due uomini

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati fermati a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Uno dei due, un giovane di 22 anni, di nazionalità straniera e residente a Francavilla al Mare, era alla guida senza patente, mentre l’auto risultava essere rubata. I militari hanno eseguito il controllo e hanno proceduto con le denunce previste dalla legge.

Era alla guida di un'auto di grossa cilindrata, ma non aveva la patente. Per questo, un giovane di 22 anni, di nazionalità straniera, residente a Francavilla al Mare, è stato denunciato. Il controllo è scattato a Pescara, durante le operazioni dei carabinieri dell'Arma per il contrasto e la.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Sorpreso alla guida di un'auto rubata, ubriaco e senza patente: denunciato dai CarabinieriI carabinieri di Cesenatico nel corso dei controlli hanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Centocelle, ricercato festeggia i 18 anni guidando senza patente; Alla guida dell’auto senza patente, forza il posto di blocco e si dà alla fuga: 25enne in arresto a Selargius; Era alla guida senza patente e in stato di ebbrezza in via Canaletto Sud, fermato dalla Polizia Locale; Alcol, guida senza patente e locali sporchi: raffica di sanzioni.

Guida senza patente e a bordo di un veicolo rubato, denunciate due persone del ChietinoProseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella città Adriatica volte al contrasto ed alla repressione […] ... ecoaltomolise.net

Abbiategrasso, guida senza patente e in contromano sulla statale: 24enne denunciatoIl giovane, con numerosi e gravi precedenti penali, dovrà rispondere anche della detenzione abusiva di oggetti atti a offendere, resistenza e minacce a Pubblico ufficiale ... msn.com

Calcio a 5: Giuseppe Fiorenza alla guida del Marsala Futsal 2012 #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Guida alla penultima di #SerieB: tutti in campo il 1° Maggio. #Venezia ormai in A, #Samp quasi salva x.com