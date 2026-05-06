Due uomini sono stati arrestati a Firenze con l’accusa di aver compiuto due rapine nel centro storico negli ultimi tre mesi, spesso di notte e ai danni di anziani o donne sole. Le autorità stanno cercando ancora un terzo uomo, ritenuto coinvolto nelle stesse attività. Le indagini si sono basate anche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private, che hanno contribuito a individuare i sospetti.

FIRENZE Il loro obiettivo: turisti e meglio se ragazze da sole, bersagli più ’facili’ da colpire. Sono ritenuti responsabili di due rapine in tre mesi, quasi sempre avvenute di notte, nel centro storico di Firenze, due persone incastrate dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private. Un cittadino marocchino, 35 anni, e una ragazza italiana, 21 anni, residente in Valdarno, sono stati arrestati dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze su richiesta della procura, con l’accusa di furto con strappo e rapina. Una terza persona, un cittadino marocchino, destinatario della misura, è per il momento sfuggita alle ricerche e risulta pertanto irreperibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapinano anziani e ragazze da sole. Due arrestati, ricercato il terzo uomo

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