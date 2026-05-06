Rapina nella gioielleria in Basilicata | altra ordinanza per i quattro brindisini

Nella regione Basilicata, quattro cittadini brindisini coinvolti in una rapina a mano armata sono stati nuovamente arrestati e portati in carcere con una seconda ordinanza. L’episodio si è verificato nella gioielleria “Blue Spirit”, situata all’interno di un centro commerciale nel comune di Policoro, in provincia di Matera. Le autorità hanno emesso questa misura restrittiva per i quattro uomini dopo le indagini relative al colpo avvenuto nel negozio.

È sta emessa una seconda ordinanza di custodia in carcere nei confronti dei quattro brindisini arrestati per la rapina a mano armata nella gioielleria “Blue Spirit”, che si trova nel centro commerciale Heraclea, a Policoro (Matera). Il colpo era andato a segno giovedì 23 aprile 2026. Poi, il.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Rapina a mano armata nella gioielleria a Policoro: restano in carcere i quattro brindisiniBRINDISI - Restano in carcere le quattro persone arrestate a Brindisi dalla squadra mobile venerdì 24 aprile 2026: avrebbero portato a segno, insieme... La truffa della rapina in gioielleria, l'anziana non cade nel tranello e fa arrestare quattro personeNon è caduta nel tranello, anzi, ha a sua volta ingannato i truffatori permettendo ai carabinieri di arrestare la banda. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rapina a mano armata nella gioielleria a Policoro: restano in carcere i quattro brindisini; Colpo da un milione ai Parioli: decapitata la banda delle gioiellerie. Sette arresti; Roma, maxi rapina ai Parioli: smantellata banda dedita a colpi a mano armata. VIDEO; Rapina con le pistole e la fuga con auto con targhe clonate: in manette la banda del colpo alla gioielleria Biagini. Rapina con le pistole: presa la banda del colpo alla gioielleria BiaginiPortano fino a Roma le indagini sulla rapina alla gioielleria Biagini, in pieno centro di Perugia. La squadra mobile ... lanazione.it Perugia, rapina in gioielleria: presi tre banditi. Pistole col silenziatore e targhe clonatedi Chiara Fabrizi Arrestati e portati in carcere con l’accusa di aver compiuto la rapina del 5 ottobre 2024 alla gioielleria Biagini, nel cuore del centro storico di Perugia, quando verosimilmente in ... umbria24.it Rapina il Lidl della circonvallazione Histoniense, a Vasto, armato di coltello, ma dopo il colpo si ferma al bar per una pausa-caffé su corso Mazzini e si fa arrestare dai carabinieri con oltre 1.500 in contanti in tasca #Chieti #Cronaca - facebook.com facebook Gela, le immagini della rapina a un commerciante di gioielli VIDEO Vittima ferita durante assalto, refurtiva ancora non ritrovata. Fermati due cugini @TgrRai x.com