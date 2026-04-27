Rapina a mano armata nella gioielleria a Policoro | restano in carcere i quattro brindisini

Quattro uomini di Brindisi sono stati arrestati dalla polizia venerdì 24 aprile 2026 con l’accusa di aver partecipato a una rapina a mano armata in una gioielleria di Policoro. Secondo le indagini, i sospetti avrebbero agito insieme a un quinto individuo ancora da identificare. I quattro sono stati portati in carcere e rimangono detenuti mentre proseguono le indagini.

BRINDISI - Restano in carcere le quattro persone arrestate a Brindisi dalla squadra mobile venerdì 24 aprile 2026: avrebbero portato a segno, insieme a un quinto complice non ancora individuato, una rapina. L'assalto armato era avvenuto 24 ore prima. Obiettivo: la gioielleria “Blue Spirit”, che.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Bologna, rapina a mano armata in gioielleria: arrestato albaneseMomenti di paura nel cuore di Bologna, dove il 31 marzo una gioielleria in via degli Artieri è stata presa di mira da un rapinatore armato Il colpo è... Rapina a mano armata in gioielleria in pieno centro: fermato il presunto autoreColpo in via degli Artieri poco prima di mezzogiorno, il titolare mette in fuga il rapinatore: arrestato poche ore dopo al Pilastro Momenti di paura... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rapina a mano armata al Bennet di Tavernola: assalto alla gioielleria Stroili; Rapina a mano armata all'interno del McDonald's: tre banditi in azione; Panico nel centro commerciale di Policoro: rapina a mano armata in una gioielleria| Il video; Rapine a mano armata sull'asse della FiPiLi: colpi in un minimarket e in un negozio di abbigliamento. Rapina a mano armata al Self di Arma di Taggia, trafugati 15mila euro di incasso in 5 minutiIncappucciati e in passamontagna, hanno puntato l’arma alla schiena, intimando salire al piano superiore della struttura, dove era situata la cassaforte dentro la quale era stato depositato l’incasso ... rivieratime.news Rapina a mano armata in Calabria: : tre uomini irrompono nella sala giochiLa fuga sarebbe avvenuta a bordo di una Fiat Panda rossa, ritenuta dagli investigatori un’auto rubata o comunque utilizzata per garantire una rapida ... zoom24.it Le indagini sulla rapina da film alla Crédit Agricole non hanno ancora individuato i responsabili, ma gli elementi emersi delineano uno schema ricorrente. Ce ne parla Gaia Bozza su #SkyInsider - facebook.com facebook #Napoli, sottosegretario @EmanuelePrisco e capo del corpo Mannino incontrano il personale intervenuto per la rapina alla banca la scorsa settimana. “Grazie per la capacità operativa e per il coraggio mostrato” ha detto Prisco alla squadra che ha contribuito x.com