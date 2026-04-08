La truffa della rapina in gioielleria l' anziana non cade nel tranello e fa arrestare quattro persone

Un episodio di truffa in una gioielleria si è concluso con l'arresto di quattro persone, grazie alla prontezza di un'anziana che, anziché cadere nella trappola, ha ingannato i malintenzionati. La donna ha collaborato con le forze dell'ordine, consentendo l'intervento dei carabinieri e l'arresto dei sospetti. La vicenda si è svolta in modo rapido e preciso, evitando che i truffatori portassero a termine il loro inganno.

Non è caduta nel tranello, anzi, ha a sua volta ingannato i truffatori permettendo ai carabinieri di arrestare la banda. In manette quattro giovani campani, che avevano provato a mettere a segno una truffa a un'anziana. Nel mirino una donna di 67 di Carpineto Romano, comune a sud della Capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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