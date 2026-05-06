Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di mettere a segno una rapina in una farmacia situata in via della Battaglia, nella zona Foscherara. Secondo quanto riferito, l’individuo aveva il volto coperto da una busta di plastica e brandiva un taser per minacciare i farmacisti. La polizia ha successivamente identificato e fermato il presunto responsabile dell’episodio.

Volto coperto da una busta di plastica e taser in mano usato per minacciare i farmacisti. La polizia ha identificato e arrestato il presunto autore di una rapina ai danni di una farmacia di via della Battaglia, zona Foscherara. È un 51enne palermitano, da tempo residente a Bologna e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. La dinamica della rapina, così come emersa dalle immagini, descrive un’azione rapida e studiata nei dettagli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori anche grazie alle immagini della sorveglianza, lo scorso 13 marzo l’uomo è entrato nella farmacia con il volto coperto da una busta in plastica forata all’altezza degli occhi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina in farmacia: arrestato. Era entrato con una busta in testa

Rapina la stessa farmacia due volte in 2 giorni

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