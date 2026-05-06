Rapina con inganno scatta nuovo allarme | Squarciano la gomma e svuotano l’auto

Nelle ultime settimane, diverse segnalazioni segnalano un aumento di rapine ai danni di automobilisti nella zona di Napoli. Secondo quanto riferito, i malviventi utilizzano il metodo di forare una gomma per far fermare le vetture e approfittare della situazione per rubare oggetti dai veicoli. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo le denunce e monitorando il territorio per individuare i responsabili di questi episodi.

Nel napoletano scatta un nuovo allarme per le rapine subite dagli automobilisti. I malviventi, secondo diverse segnalazioni, userebbero il vecchio trucco della ruota bucata per costringere le vittime a fermarsi, così da avere il tempo di asportare dai veicoli gli effetti personali.Una delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le cassette di sicurezz...AGI - Rapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le casette di sicurezza e fuggonoAGI - Rapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Rapina con inganno, scatta nuovo allarme: Squarciano la gomma e svuotano l’auto. Rapina con inganno, scatta nuovo allarme: Squarciano la gomma e svuotano l’autoNel napoletano scatta un nuovo allarme per le rapine subite dagli automobilisti. I malviventi, secondo diverse segnalazioni, userebbero il vecchio trucco della ruota bucata per costringere le vittime ... napolitoday.it Dopo la rapina scatta a Napoli la nuova truffa per i cittadini: chiama un finto marescialloLa rapina nella banca di Piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, ha dato il via ad una nuova truffa ai danni dei cittadini di Napoli, raggiunti telefonicamente da un finto maresciallo che cerca ... msn.com