Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli i banditi svuotano le casette di sicurezza e fuggono

Un episodio di rapina con ostaggi si è verificato ieri a Napoli, precisamente in una filiale del Credit Agricole al Vomero. La banda, composta da circa cinque persone, è entrata poco prima delle 13 e ha preso in ostaggio alcuni presenti. Durante l'assalto, i rapinatori hanno svuotato le cassette di sicurezza e sono riusciti a fuggire prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

AGI - Rapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. La banda composta presumibilmente da 5 persone aveva fatto irruzione in una filiale del Credit Agricole al Vomero poco prima delle 13. La fuga dei banditi. Scatta la trattativa per liberare i prigionieri poi, poco prima dell'arrivo degli specialisti del gis dell'Arma per le incursioni, la fuga attraverso un cunicolo della rete fognaria col bottino con particolari degni di un film d'azione. 25 ostaggi. I malviventi dopo l'irruzione si erano barricati con 25 ostaggi tra clienti e personale presente. I carabinieri hanno messo in sicurezza l'area e forzato con l'ausilio dei Vigili del Fuoco con un ariete la vetrata di ingresso per aprirsi un varco all'interno della banca.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le casette di sicurezza e fuggono Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte Notizie correlate Rapina con ostaggi in banca a Napoli: i malviventi fuggono dai cunicoli sotterraneiUna giornata di paura prima e suspence poi a Napoli per una rapina in una banca in Piazza Medaglie d'Oro, al Vomero. Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi armati in fugaÈ caccia ai banditi che, nella tarda mattinata, hanno assaltato la filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La rapina in banca a Napoli, cosa è successo: l'allarme di un passante, i banditi armati, i 25 ostaggi, le cassette di sicurezza forzate e la fuga dalle fogne; Napoli, rapina con ostaggi in banca: l’esultanza delle persone all’arrivo dei reparti speciali dei Carabinieri GIS – IL VIDEO; Napoli, in serata l'assedio dei clienti fuori alla banca rapinata: La mia cassetta di sicurezza è stata svaligiata?; Clamorosa rapina a Napoli: si barricano con ostaggi, poi scappano dalle fogne. Rapina in banca a Napoli, cosa sappiamo: le indagini su alcuni quartieri e quel precedente del 2018 della banda del bucoUn colpo studiato nei minimi dettagli. Per settimane, forse per mesi, hanno scavato nel sottosuolo di Napoli. Sfruttando il tracciato della rete fognaria, hanno realizzato un tunnel lungo ... leggo.it Rapina in banca con ostaggi, svuotate centinania di cassette di sicurezzaDentro quei box potrebbero esserci gioielli, contanti, documenti e beni di grande valore, anche affettivo ... ilfattovesuviano.it Clamorosa rapina in banca a Napoli: ecco cosa è successo - facebook.com facebook