Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli i banditi svuotano le cassette di sicurezz

Ieri pomeriggio a Napoli, cinque persone hanno fatto irruzione in una filiale del Credit Agricole nel quartiere del Vomero, prendendo in ostaggio alcuni dipendenti. I malviventi hanno svuotato le cassette di sicurezza e sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia sta attualmente cercando di individuare i soggetti coinvolti e di ricostruire l’accaduto. Nessuno dei dipendenti ha riportato ferite durante l’episodio.

AGI - Rapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. La banda composta presumibilmente da 5 persone aveva fatto irruzione in una filiale del Credit Agricole al Vomero poco prima delle 13. La fuga dei banditi. Scatta la trattativa per liberare i prigionieri poi, poco prima dell'arrivo degli specialisti del gis dell'Arma per le incursioni, la fuga attraverso un cunicolo della rete fognaria col bottino con particolari degni di un film d'azione. 25 ostaggi. I malviventi dopo l'irruzione si erano barricati con 25 ostaggi tra clienti e personale presente. I carabinieri hanno messo in sicurezza l'area e forzato con l'ausilio dei Vigili del Fuoco con un ariete la vetrata di ingresso per aprirsi un varco all'interno della banca.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le cassette di sicurezz... Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte Notizie correlate Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le casette di sicurezza e fuggonoAGI - Rapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. Rapina in banca con 25 ostaggi a Napoli, banditi fuggiti attraverso le fogneRapina in banca con ostaggi ieri a Napoli : i malviventi sono sfuggiti alla cattura. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le casette di sicurezza e fuggono; Napoli, rapina con ostaggi in banca: l’esultanza delle persone all’arrivo dei reparti speciali dei Carabinieri GIS – IL VIDEO; Clamorosa rapina a Napoli: si barricano con ostaggi, poi scappano dalle fogne; Assalto alla banca del Vomero, panico tra i clienti: folla di cassettisti davanti alla filiale. Caccia all'uomo dopo la rapina con ostaggi in banca a NapoliCaccia all'uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri, hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Credite Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere del Vom ... ansa.it Rapina in banca al Vomero, cassette svuotate e caccia ai ladri: il bottino potrebbe esuperare il milione di euroCaccia all'uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri, hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Credite Agricole di piazza Medaglie d'Oro ... leggo.it Clamorosa rapina in banca a Napoli: ecco cosa è successo facebook Clamorosa rapina in banca a Napoli: i 25 ostaggi, l'irruzione, la fuga dei banditi dalle fogne. «Aperte le cassette di sicurezza, il bottino non è stimabile» x.com