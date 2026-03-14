Un uomo di 48 anni, residente nel Ferrarese ma senza fissa dimora in Italia, è stato preso in custodia dai carabinieri dopo aver commesso una rapina nel supermercato Ecu di Bagnolo. L’individuo, armato di coltello, è stato fermato poco dopo il fatto. L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di reato.

Un uomo di 48 anni, domiciliato nel Ferrarese e privo di fissa dimora in Italia, è stato arrestato dai carabinieri dopo una rapina al supermercato Ecu di Bagnolo. Il fatto risale al 29 novembre scorso, quando il soggetto, armato di coltello e con il volto coperto, aveva prelevato mille euro dal fondo cassa. L’indagine si è conclusa positivamente grazie all’analisi incrociata dei filmati di videosorveglianza del negozio e delle telecamere ai varchi del paese. La magistratura ha accolto le tesi degli investigatori, emettendo un ordine di custodia cautelare in carcere che è stato eseguito ieri nell’abitazione della compagna dell’indagato a Castelnovo Monti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina Ecu: arrestato il 48enne con coltello

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