Evade dal carcere di Lodi e fa esplodere un bancomat in Liguria | 23enne arrestato dopo 2 mesi di latitanza

Un giovane di 23 anni è stato catturato il 4 aprile a Varese Ligure, in provincia di La Spezia, dopo due mesi di latitanza. Nei giorni precedenti, aveva evaso un carcere di Lodi e aveva fatto esplodere un bancomat in Liguria. L’arresto è avvenuto nei pressi del sito dell’episodio, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento. La polizia ha confermato il fermo e il collegamento tra l’episodio e il tentativo di fuga.

Un 23enne è stato arrestato lo scorso 4 aprile a Varese Ligure (La Spezia) vicino a un bancomat appena fatto esplodere. Il giovane è il detenuto che lo scorso 1 febbraio era evaso dal carcere di Lodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Evase dal carcere di Lodi: 23enne arrestato in Liguria dopo due mesi di latitanzaLodi, 7 aprile 2026 – Si è conclusa dopo circa due mesi di latitanza, la fuga di L. Lodi, la banda che faceva esplodere i bancomat. Un quarto arrestato: bloccato dopo l’atterraggio a MalpensaSant'Angelo Lodigiano (Lodi), 12 febbraio 2026 – Esplosioni ai bancomat, preso il quarto uomo: arrestato a Malpensa dopo un volo dalla Germania. Temi più discussi: Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua; Evade dalla comunità e si consegna: 16enne trasferito nel carcere minorile di Bari; Evade dai domiciliari nel Verbano, arrestato a Nizza Monferrato dopo mesi di ricerche; Evade dai domiciliari con kit da scasso e droga: 57enne portato in carcere. Evase dal carcere di Lodi: 23enne arrestato in Liguria dopo due mesi di latitanzaDalla fuga di febbraio alla cattura nel giorno del Sabato Santo. Il giovane, con numerosi precedenti penali, è stato identificato in provincia della Spezia. Il sindacato della Polizia penitenziaria: ... ilgiorno.it Assalto al bancomat, un fermo. Il componente della banda era evaso dal carcere di LodiÈ sospettato di far parte del commando che ha attaccato l’altra mattina la filiale di Varese. L’esplosione ha incendiato le banconote e il colpo ha fruttato soltanto poche migliaia di euro. . lanazione.it “È pericoloso, ha sterminato la sua famiglia”. Evade e fa perdere le sua tracce, allarme in Italia: chi è il ricercato - facebook.com facebook Evade dai domiciliari per rubare in centro storico, arrestata ladra "professionista" x.com