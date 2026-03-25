Due giovani senza fissa dimora sono stati arrestati a Torino con l’accusa di aver rapinato e aggredito una donna in sedia a rotelle e sua figlia nei pressi di un supermercato. Un video riprende la scena della rapina, durante la quale sono state riportate lesioni a entrambe le donne. Le forze dell’ordine hanno portato a termine gli arresti nelle ore successive all’evento.

Eseguiti due arresti per rapina aggravata e lesioni personali a Torino, dove una donna disabile e la figlia sono state aggredite nei pressi di un supermercato. I fatti sono avvenuti l’11 marzo scorso, quando le vittime sono state avvicinate da due giovani stranieri a bordo di un monopattino, che hanno agito con particolare violenza per impossessarsi di due catenine d’oro. Gli autori, entrambi senza fissa dimora, sono stati identificati e uno di loro è stato arrestato pochi giorni dopo. Le indagini dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Sezione Operativa della Compagnia Oltre Dora ha avviato subito le indagini dopo la rapina avvenuta l’11 marzo nei pressi del supermercato Conad di Corso Romania a Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il video della terribile rapina a una donna in sedia a rotelle a Torino, picchiata anche la figlia: 2 arresti

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