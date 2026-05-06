Una banda di malviventi responsabile di rapine nelle zone di Roma e Perugia è stata smantellata, con alcuni membri già in manette. Durante le indagini, un tassista ha fornito informazioni utili alle forze dell’ordine che hanno così potuto identificare e arrestare alcuni dei sospettati. Restano ancora da identificare e catturare alcuni complici, tra cui un quarto uomo che si trova ancora nel mirino degli investigatori.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un tassista a smascherare la banda?. Chi è il quarto complice rimasto ancora nel mirino?. Cosa hanno rubato ai Parioli durante la maxi rapina?. Come facevano i rapinatori a fingere di essere clienti comuni?.? In Breve Rapina ai Parioli nel 2024 con bottino di 900.000 euro in orologi.. Cinque indagati in carcere e due sotto sorveglianza domiciliare per la banda.. Tassista segnala complici con borsone dopo il colpo alla Biagini il 5 ottobre.. Furti coordinati tra gioiellerie e uffici postali nel periodo 2023-2025.. Sette persone sono state fermate dalla Squadra mobile di Roma per una serie di rapine commesse tra il 2023 e il 2025, colpisci anche la gioielleria Biagini di Perugia il 5 ottobre 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina alla Biagini: arrestata la banda che colpiva Roma e Perugia

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Rapina alla gioielleria Biagini di Perugia: presa la banda. Arrestati tre rapinatori; Rapina con le pistole: presa la banda del colpo alla gioielleria Biagini; Rapinarono gioielleria, arrestati; Rapina alla gioielleria Biagini di Perugia: fermati i presunti autori del colpo da 120mila euro.

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