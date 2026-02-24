Il trucco delle targhe alterate e la complice insospettabile Così la banda colpiva a Roma

Due rapinatori armati e con il volto coperto da passamontagna sono stati fermati a Roma dopo aver commesso una serie di furti con targhe alterate. La banda, che si spostava su scooter rubati poco prima, aveva messo a segno diversi colpi nella zona. Un passante ha notato i sospetti e ha avvisato le forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. La polizia ha recuperato gli scooter e alcuni oggetti rubati.

Prima dei raid i furti dei motorini ai quali venivano apposte targhe "alterate". Poi i blitz con un bottino di oltre 100mila euro Volto coperto da passamontagna e pistola in pugno. Così agivano due rapinatori, che viaggiavano a bordo di scooter rubati poco prima dei colpi. I loro movimenti rapidi hanno permesso di consumare due raid, nel 2024, in una gioielleria del Quartiere africano (bottino di oltre 100mila euro) e in un ufficio postale di Corso Francia. A individuarli e arrestarli sono state le forze dell'ordine, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 31enne e un 44enne romano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La banda di ladri che colpiva a Posillipo, c?è una colf complice di banditi: «Una villa svaligiata»A Posillipo, una banda di ladri ha colpito una villa, con una colf coinvolta come complice.

Il fiuto di Paco scova la droga: arrestati un insospettabile e un pusher. Così il cane ha incastrato la bandaIl cane Paco ha individuato droga e armi durante un controllo a Empoli, portando all’arresto di un uomo considerato insospettabile e di un pusher conosciuto.

