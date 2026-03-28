Durante il Gran Premio del Portogallo di Superbike, il pilota in testa è stato il compagno di squadra, seguito dal suo collega. Durante la gara, uno dei partecipanti è scivolato in curva 14, causando una caduta simile a quella di un altro concorrente. Sono stati segnalati aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11- Caduta per Bridewell, scivolato in curva 14 come Montella. 12- Trio di italiani tra il nono e l’undicesimo posto: Baldassarri, Petrucci e Locatelli davanti a l’ex campione del mondo Bautista. 13- Bulega mantiene 1.4 di vantaggio su Lecuona, non sembra spingere ancora al massimo l’italiano. 14- Bassani sale settimo, mentre rimonta per Baldassari nono. 15- Nooooooooo, caduta per Montella che stava effettuando una prestazione strepitosa. 16- Bulega mantiene circa 5 decimi da Montella, non riesce a scappare il vice campione del mondo dell’anno scorso. 17- Oliveira CHE SORPASSO su Lowes, il pilota BMW ex MotoGP sembra in gran forma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue il compagno di team Lecuona

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