Rally Croazia | il dramma di Neuville regala il primato a Katsuta

Durante la gara in Croazia, il pilota Neuville ha commesso un errore durante la powerstage di domenica, causando un cambio nelle posizioni in classifica. Questa svista ha permesso a Katsuta di salire al primo posto, mentre Neuville ha perso la leadership. La competizione si è conclusa con un ribaltamento delle posizioni rispetto all'inizio della giornata.

Il rally in Croazia si è concluso con un ribaltamento totale delle gerarchie durante la powerstage di domenica, quando l’errore decisivo di Neuville ha consegnato la vittoria a Katsuta. Il pilota giapponese della Toyota, dopo il successo ottenuto nel rally Safari, ha trionfato nella sua seconda gara della stagione, balzando per la prima volta in carriera in cima alla classifica del Mondiale. L’incidente che ha stravolto la classifica. La gestione del vantaggio da parte di Hyundai è stata compromessa da un imprevisto tecnico proprio sull’ultima prova speciale. Neuville, che conduceva con un distacco superiore a un minuto, ha subito un impatto in un incrocio che ha distrutto la sospensione anteriore destra e la ruota del veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally Croazia: il dramma di Neuville regala il primato a Katsuta Clamoroso nel Rally di Croazia! Neuville si ritira ad un passo dal successo e Katsuta vince la garaThierry Neuville sbaglia in maniera clamorosa proprio sul più bello e Takamoto Katsuta trionfa nel Rally di Croazia, quarto appuntamento del Mondiale... Thierry Neuville vola in testa al Rally di Croazia dopo sedici speciali. Vantaggio rassicurante per il belga della HyundaiSi è da poco conclusa un’altra emozionante giornata del Rally di Croazia 2026, quarto appuntamento del Mondiale WRC 2026.