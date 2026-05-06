Raid nelle auto in sosta e carte rubate usate per fare acquisti | arrestato 40enne nel Luganese

Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel Luganese mentre si trovava vicino a veicoli parcheggiati. Secondo le indagini, avrebbe preso di mira diverse auto, sottraendo soldi, oggetti di valore e carte bancarie. Le carte rubate sarebbero state usate successivamente per fare acquisti e operazioni non autorizzate. Le autorità hanno sequestrato materiali e stanno proseguendo le verifiche.

Avrebbe agito in modo sistematico, prendendo di mira auto in sosta per rubare contanti, oggetti di valore e carte bancarie poi utilizzate per effettuare acquisti e operazioni abusive. Per questo un 40enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese è stato arrestato dalla polizia cantonale.I.🔗 Leggi su Quicomo.it

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