Fanno acquisti a Pescara con le carte rubate nelle auto lungo la via Verde arrestati un uomo e una donna
Un uomo e una donna sono stati fermati a Pescara dopo aver utilizzato carte di credito rubate da auto lungo la via Verde. I due avevano tentato di fare acquisti nei negozi della zona, ma sono stati scoperti e arrestati. Gli investigatori hanno trovato le carte e alcuni acquisti sospetti nelle loro tasche. Ora sono ai domiciliari con il braccialetto elettronico.
I furti sono stati messi a segno nelle aree di sosta adiacenti alle ex stazioni ferroviarie di San Vito Chietino e Fossacesia Sono finiti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un uomo e una donna ritenuti responsabili di vari furti sulle autovetture parcheggiate lungo la Via Verde. Come riporta ChietiToday, nella mattinata di martedì 17 febbraio i carabinieri della Stazione di Lanciano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di una donna di 53 anni e di un uomo di 54 anni, entrambi domiciliati a Vasto. Le vittime, impegnate in passeggiate, attività sportive o momenti di svago, lasciavano le proprie autovetture parcheggiate negli spazi dedicati.
Furto nell'agenzia di viaggi, poi gli acquisti con le carte rubate: i due ladri bloccati in pieno centroNelle prime ore del mattino, un furto ha interessato un'agenzia di viaggi nel centro città.
Fingevano di fare stretching ma puntavano a rubare nelle auto lungo la Via Verde: arrestata una coppiaUna coppia è stata arrestata perché cercava di svaligiare le auto lungo la Via Verde mentre faceva finta di fare stretching.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
