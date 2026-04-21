Piombino fa acquisti utilizzando due carte di credito rubate | denunciato

Un uomo di 50 anni di Piombino è stato denunciato dopo aver usato due carte di credito rubate. Nei giorni scorsi, due persone si sono recate in caserma per segnalare il furto dei loro portafogli e le transazioni sospette effettuate con le carte. Gli investigatori hanno raccolto le denunce e avviato le verifiche, che hanno portato all'identificazione dell'uomo come responsabile dell’utilizzo illecito delle carte.