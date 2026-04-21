Piombino fa acquisti utilizzando due carte di credito rubate | denunciato
Un uomo di 50 anni di Piombino è stato denunciato dopo aver usato due carte di credito rubate. Nei giorni scorsi, due persone si sono recate in caserma per segnalare il furto dei loro portafogli e le transazioni sospette effettuate con le carte. Gli investigatori hanno raccolto le denunce e avviato le verifiche, che hanno portato all'identificazione dell'uomo come responsabile dell’utilizzo illecito delle carte.
Un 50enne di Piombino è stato denunciato per indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nei giorni scorsi due persone si sono presentate al comando per segnalare il furto dei propri portafogli e di alcune transazioni che erano state effettuate utilizzando le carte di credito. I militari.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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