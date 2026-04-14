Lanciano massi contro il pulmino per il trasporto dei disabili | raid vandalico a Bitonto
Nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile, a Bitonto, un gruppo di ragazzi ha lanciato massi contro un pulmino impiegato per il trasporto delle persone con disabilità del centro diurno “Baloo”. L’episodio ha causato danni al veicolo, che si trovava in strada in quel momento. Nessuno è rimasto ferito durante il raid vandalico. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Un pulmino utilizzato quotidianamente per il trasporto degli utenti del centro diurno “Baloo” è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile a Bitonto.A denunciare l’episodio è la cooperativa sociale Eughenia, che - attraverso un post su Facebook - parla di.🔗 Leggi su Baritoday.it
Via Empedocle Restivo, ritrovato il pulmino dei ragazzi disabili che era stato rubato: lo volevano usare come "ariete"Trovato il pulmino rubato all’associazione LAB360 che ora potrà nuovamente contare sul mezzo per le attività dei suoi ragazzi con disabilità.
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