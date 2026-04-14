Lanciano massi contro il pulmino per il trasporto dei disabili | raid vandalico a Bitonto

Nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile, a Bitonto, un gruppo di ragazzi ha lanciato massi contro un pulmino impiegato per il trasporto delle persone con disabilità del centro diurno “Baloo”. L’episodio ha causato danni al veicolo, che si trovava in strada in quel momento. Nessuno è rimasto ferito durante il raid vandalico. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.