Un'indagine di Altroconsumo ha analizzato diversi marchi di ragù pronti venduti nei supermercati italiani, stilando una classifica che include nomi come Esselunga, Barilla e Coop. Lo studio si concentra sui punteggi ottenuti dai prodotti in vari aspetti, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sulle preferenze dei consumatori. La ricerca evidenzia quali marche sono state valutate meglio e quali, invece, hanno registrato un calo nei voti rispetto alle precedenti rilevazioni.

Il ragù è uno dei simboli della cucina italiana, ma non sempre c’è il tempo (o la voglia) di prepararlo secondo tradizione, con ore di cottura lenta e ingredienti scelti. Per questo i sughi pronti rappresentano una soluzione sempre più diffusa tra gli scaffali dei supermercati. Altroconsumo ha analizzato 43 prodotti già pronti al consumo e ha stilato una classifica basata su qualità nutrizionale, ingredienti, presenza di additivi e grado di trasformazione. Il risultato mette a confronto prodotti molto diversi tra loro: dai marchi più noti, fino alle varianti con carni pregiate come Chianina, Fassona e Cinta Senese DOP. I punteggi assegnati vanno da 0 a 100 e premiano soprattutto composizioni semplici, senza additivi e con una buona qualità delle materie prime.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ragù pronti del supermercato, la classifica Altroconsumo: Esselunga, Barilla, Coop e gli altri, chi sale e chi scende nei voti

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