Una recente classifica di Altroconsumo analizza diversi tipi di sughi pronti, dal basilico al ragù, passando per vari condimenti come pesti e salse da preparare in pochi minuti. Sono stati valutati diversi prodotti, con particolare attenzione ai punteggi assegnati, considerando anche il livello di qualità e composizione. La ricerca fornisce una panoramica sui prodotti più apprezzati dal pubblico e quelli meno consigliati in base ai test effettuati.

Dal basilico al ragù, passando per pesti e sughi “pronti in cinque minuti”: la scorciatoia più amata dagli italiani finisce sotto la lente. A mettere ordine tra scaffali e etichette è Altroconsumo, che ha analizzato oltre 280 prodotti tra supermercati e discount, costruendo una classifica basata su ingredienti, valori nutrizionali, additivi e grado di trasformazione. Il risultato è meno scontato del previsto: accanto ai grandi marchi resistono private label e linee bio, mentre in alcune categorie i punteggi restano medi o addirittura bassi. Sughi al pomodoro: domina Esselunga, bene anche bio e datterino. In cima alla categoria più classica...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sughi pronti, la classifica Altroconsumo: il migliore al pomodoro, il ragù con punteggio più alto e tutti gli altri voti

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