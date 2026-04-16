Quali sono i migliori sughi pronti del supermercato | la classifica di Altroconsumo Esselunga è al primo posto

Altroconsumo ha recentemente valutato più di 280 sughi pronti acquistabili nei supermercati, concentrandosi principalmente sulle varietà a base di pomodoro e di pesto. Nell'ambito del test, alcuni prodotti si sono posizionati meglio di altri, con un particolare riconoscimento per quelli al pomodoro. La classifica finale vede Esselunga al primo posto tra le marche testate, mentre i sughi al pesto hanno ottenuto punteggi più bassi rispetto alle altre tipologie.

Il test di Altroconsumo su oltre 280 sughi pronti: dominano quelli al pomodoro, meno buoni quelli al pesto. In vetta ce n'è uno dell’Esselunga, seguita da Barilla, Mutti, Alce Nero e Conad. In fondo alla classica i prodotti di Eurospin e Lidl, con punteggi fino a 16-20 su 100.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Quali sono le migliori bottiglie di vino bianco: la classifica secondo AltroconsumoIl consumo di vino è molto cambiato nel tempo e oggi si va verso un uso più saltuario ma non tutti però sono esperti e districarsi tra etichette,...

Spaghetti, quali sono i migliori: le marche nella classifica di AltroconsumoLi compriamo di corsa, quasi in automatico, convinte che “tanto sono tutti uguali”.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Miglior vino bianco del nostro test? Costa meno di 10€; Quali sono le migliori bottiglie di vino bianco: la classifica secondo Altroconsumo; Sughi pronti, la classifica Altroconsumo: sorpresa al primo posto, equilibrio in vetta, i low cost non convincono. Top e flop; Miglior mutuo prima casa: le offerte più convenienti di aprile 2026.

Quali sono i migliori sughi pronti del supermercato: la classifica di Altroconsumo, Esselunga è al primo postoIl test di Altroconsumo su oltre 280 sughi pronti: dominano quelli al pomodoro, meno buoni quelli al pesto. In vetta ce n’è uno dell’Esselunga, seguita da Barilla, Mutti, Alce Nero e Conad. In fondo a ... fanpage.it

Pasta pronta in 2 minuti? Ecco i sughi promossi (e quelli bocciati) dai testQuali sono i migliori sughi pronti del supermercato? Scopri la classifica Altroconsumo 2026 tra pomodoro, pesto e ragù. Analisi Nutri-score e i marchi da evitare. piudonna.it

Esselunga domina la classifica dei sughi pronti sia per il pomodoro che per il ragù. Scopri tutti i voti dell'indagine Altroconsumo - facebook.com facebook

Le pagelle di @Altroconsumo: gli operatori virtuali battono i big della telefonia per trasparenza e costi. E lo streaming @netflix al top, ma pesano i rincari. Ascolta l'intervista a Simona Ovadia! #Altroconsumo #Telefonia #Streaming #PayTV #FizzShow x.com