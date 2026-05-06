Il mondo del tennis si trova a vivere un inizio di anno caratterizzato da alcuni protagonisti emergenti e incontri significativi. Tra questi, Rafael Jodar ha commentato la pressione e le aspettative attorno a un giovane tennista che, nonostante le tensioni, ha dimostrato di poter competere ai livelli più alti. Il 2026 si presenta come un anno ricco di sfide e confronti tra i principali attori del circuito, con momenti che stanno catturando l’attenzione degli appassionati.

Il 2026 del tennis sta vivendo momenti ben precisi. Il primissimo scorcio ha visto Carlos Alcaraz trionfare all’Australian Open, quindi da marzo in avanti Jannik Sinner ha monopolizzato l’attenzione di tutti cannibalizzando tutti i Masters 1000 a cui ha preso parte: Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid (aggiungendo anche Parigi indoor al termine della scorsa annata si arriva quindi a quota 5 successi di fila). Ma, nelle ultime settimane, a lato del percorso netto dell’altoatesino, ha iniziato a farsi largo un nuovo volto del tennis mondiale. Stiamo parlando ovviamente di Rafael Jodar che, dopo la vittoria a Marrakech, ha centrato le semifinali a Barcellona, prima di fermarsi ai quarti di Madrid proprio al cospetto del numero 1 del mondo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafael Jodar: “Sinner potrebbe tirarsela, invece…In certi momenti ho capito che potevo reggere il confronto”

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Jannik Sinner affronterà uno tra Rafael Jodar e Vit Kopriva x.com