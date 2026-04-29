Rafael Jodar ha dichiarato di ammirare Jannik Sinner, considerandolo un talento in crescita nel tennis. Nei giorni scorsi, ha annunciato la sua partecipazione al Madrid Open, dove affronterà il giocatore italiano in un match previsto nel torneo. La sfida tra i due si inserisce nel quadro delle competizioni ufficiali in programma, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

"> Rafael Jodar pronto a sfidare Jannik Sinner al Madrid Open. Rafael Jodar continua a sorprendere nel suo esordio al Madrid Open, affermandosi tra i giovani talenti del tennis. Dopo aver superato Vit Kopriva con un convincente punteggio di 7-5, 6-0, Jodar è pronto per un grande incontro: la sua prima sfida contro l’italiano Jannik Sinner. Questa opportunità rappresenta un traguardo significativo per il diciannovenne spagnolo, che è già stato paragonato al connazionale Carlos Alcaraz, attualmente fuori gioco a causa di un infortunio al polso. La vittoria di Jodar ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, dato che è l’unico giocatore spagnolo rimasto in corsa sia nel singolare che nel doppio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rafael Jodar svela l’ammirazione per Jannik Sinner: il talento che conquista il tennis.

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