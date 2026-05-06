Rafael Jodar sfida totale a Jannik Sinner | Posso stare lì

A soli 19 anni, Rafael Jodar Camacho si prepara a sfidare Jannik Sinner in una sfida molto attesa. Considerato tra i giovani più promettenti del circuito, Jodar si è già fatto notare per le sue prestazioni e il suo stile di gioco. La partita tra i due è stata annunciata come una delle più interessanti della stagione, con Jodar che ha dichiarato di poter competere ai livelli più alti.

A 19 anni e poco più, Rafael Jodar Camacho è uno dei volti nuovi più interessanti del circuito. Nato a Leganés (Madrid), nel quartiere popolare di Arroyo Culebro, arriva da una famiglia semplice: il padre, professore di educazione fisica, oggi ha messo da parte la scuola per seguire da vicino la crescita del figlio. Una scelta totale, con un obiettivo chiaro: accompagnarlo nel percorso che potrebbe portarlo tra i grandi. Il salto è già evidente. In pochi mesi Jodar è salito fino al numero 34 del ranking, guadagnando oltre cento posizioni dall’inizio dell’anno. A Madrid, nel torneo dominato da Jannik Sinner, è stato uno dei pochi a creare veri problemi al numero uno al mondo, mostrando personalità e coraggio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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