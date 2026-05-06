Radio Duchessa lunedì 11 maggio al via il nuovo palinsesto

Lunedì 11 maggio, Radio Duchessa ha annunciato l'avvio di un nuovo palinsesto. La programmazione prevede un aumento delle ore di diretta giornaliera e più contenuti rivolti agli ascoltatori. Particolare attenzione viene dedicata alla fascia del rientro a casa, tra le 17:00 e le 20:00, considerata una delle più ascoltate. La radio intende offrire un intrattenimento più presente durante tutta la giornata.

Sempre più contenuti per gli ascoltatori e sempre più ore di diretta giornaliera per accompagnare la community durante tutta la giornata, con particolare attenzione a una delle fasce più strategiche e ascoltate della radio: quella del rientro a casa, dalle 17:00 alle 20:00.Ora anche in DAB+ in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Giornale radio del mattino, lunedì 4 maggioTutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. Giornale radio del pomeriggio, lunedì 4 maggioTutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse.