Radio Duchessa lunedì 11 maggio al via il nuovo palinsesto

Da parmatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio, Radio Duchessa ha annunciato l'avvio di un nuovo palinsesto. La programmazione prevede un aumento delle ore di diretta giornaliera e più contenuti rivolti agli ascoltatori. Particolare attenzione viene dedicata alla fascia del rientro a casa, tra le 17:00 e le 20:00, considerata una delle più ascoltate. La radio intende offrire un intrattenimento più presente durante tutta la giornata.

Sempre più contenuti per gli ascoltatori e sempre più ore di diretta giornaliera per accompagnare la community durante tutta la giornata, con particolare attenzione a una delle fasce più strategiche e ascoltate della radio: quella del rientro a casa, dalle 17:00 alle 20:00.Ora anche in DAB+ in.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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