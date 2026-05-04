Giornale radio del pomeriggio lunedì 4 maggio

Nel pomeriggio di lunedì 4 maggio, il giornale radio di LaPresse ha fornito un riepilogo delle notizie principali del giorno. La trasmissione ha affrontato vari argomenti, senza approfondimenti o commenti, offrendo ai ascoltatori una sintesi degli eventi più rilevanti. La puntata ha incluso aggiornamenti su questioni legali, politici e di cronaca, senza interventi di analisi o opinioni personali.

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